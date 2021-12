Milenkovic, anima e cuore per la Fiorentina: comunque vada è amore viola

Il difensore serbo tra i protagonisti della grande stagione viola. Futuro da chiarire, ma il presente è un mix di amore e rispetto per la maglia

La bella stagione che Nikola Milenkovic sta vivendo insieme ai suoi compagni della Fiorentina , era tutt'altro che scontata lo scorso luglio. Il centralone serbo, sembrava già impacchettato e pronto per la spedizione in Premier League, ma tra accordi e mancati e quel pizzico di fiducia nel nuovo progetto affidato a Italiano, Milenkovic ha puntato i propri gettoni sulla viola e da pilastro ambito sul mercato si è trasformato in colonna portante della Fiorentina .

UN LUNGO ADDIO? - Il futuro di Milenkovic, dopo il rinnovo fino al 2023, sembra ancora lontano dalla Fiorentina, viste le varie pretendenti che il giovane difensore serbo attira ogni anno. Comunque vada però Nikola ha mostrato professionalità, gettandosi a capofitto nel corso Italiano, anima e cuore per i viola. I tanti interessati torneranno presto a bussare alla porta della Fiorentina, anche visto il rendimento attuale del calciatore. Ma se l'addio si concretizzerà sul serio, sarà tutto diverso rispetto ad altre operazioni lascia e fuggi, che poco di rispettoso hanno mostrato per la maglia viola. Non come Milenkovic.