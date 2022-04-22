Dal CS: Milenkovic a rischio per Salerno. Le ultime su Odri e Bonaventura

Pradè: "Igor e Milenkovic eccezionali contro Osimhen. Delusioni diventano gioie"

Continua il periodo di grande emergenza per la Fiorentina. Dopo gli infortuni di Torreira e Castrovilli, Secondo quanto riportato dal Pentasport di Radio Bruno, infatti, il centrale serbo che ha saltato la sfida in Coppa Italia contro la Juventus, quest'oggi si è allenato a parte. Sono dunque ancora da valutare le sue condizioni a meno di 48 ore dalla sfida contro la Salernitana, in caso di forfait sarà naturalmente Martinez Quarta a partire nuovamente dal primo minuto. Però, non essendo infortuni muscolare, in caso domani fosse al meglio Milenkovic potrebbe anche partire dal primo minuto.

Dal Centro Sportivo, poi sono arrivati altri aggiornamenti su altri due acciaccati: Odriozola e Bonaventura che stanno proseguendo nel loro recupero. Per quanto riguarda il secondo è ancora presto capire se sarà pronto a scendere in campo dal primo minuto. Si va verso un centrocampo "africano" con Maleh, Duncan e Amrabat. Per Odriozola, invece, ci sono più chance: al momento è lui il favorito per scendere in campo sulla corsia di destra.