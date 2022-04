Dal CS: Milenkovic a rischio per Salerno. Le ultime su Odri e Bonaventura

Questo quanto riportato dal Pentasport di Radio Bruno

Continua il periodo di grande emergenza per la Fiorentina. Dopo gli infortuni di Torreira e Castrovilli, Secondo quanto riportato dal Pentasport di Radio Bruno, infatti, il centrale serbo che ha saltato la sfida in Coppa Italia contro la Juventus, quest'oggi si è allenato a parte. Sono dunque ancora da valutare le sue condizioni a meno di 48 ore dalla sfida contro la Salernitana, in caso di forfait sarà naturalmente Martinez Quarta a partire nuovamente dal primo minuto. Però, non essendo infortuni muscolare, in caso domani fosse al meglio Milenkovic potrebbe anche partire dal primo minuto.