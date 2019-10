Milan, Reina: “Contro la Fiorentina siamo stati l’opposto di quelli con il Torino”

Pepe Reina, portiere del Milan, ha rilasciato un’intervista a Milan TV in vista della prossima sfida di campionato contro il Genoa:

La partita con la Fiorentina è totalmente all’opposto di come abbiamo affrontato quella con il Torino, lì abbiamo fatto e non subito la partita se non per quei 15 minuti che poi ci penalizzano anche perché siamo una squadra giovane. Siamo la squadra più giovane d’Italia e questo a volte ti dà ma altre ti penalizza. Non voglio cercare nessun tipo di alibi ma è la realtà