Milan, Pioli si presenta: “Idee, intensità e spregiudicatezza. Sono esigente, non sopporto la superficialità”

‘Idee, intensità e spregiudicatezza”. E’ la ricetta di Stefano Pioli per rilanciare il Milan. ”E’ difficile dire ora cosa terrà del lavoro di Giampaolo – spiega Pioli durante la conferenza stampa di presentazione a Casa Milan -. Giampaolo è un bravo allenatore, ma è diverso da me nell’interpretazione della gara. Io dovrò essere bravo a far arrivare il prima possibile alla squadra le mie idee”. “Partiamo da un buon livello – ha aggiunto Pioli – ci sono ragazzi di valore. Vorrei far giocare un calcio che i ragazzi abbiamo il piacere di giocare. Sono molto esigente, non sopporto la superficialità. Mi sento un insegnante, sono qui per far crescere i giocatori”.