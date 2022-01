Milan, Maldini: “Colpo alla Vlahovic? Al momento non abbiamo la disponibilità”

Le parole del dirigente rossonero

"Può esserci un colpo alla Vlahovic? In questo mercato sicuramente no, non avremo la disponibilità di quello che richiede un colpo alla Vlahovic. Vediamo a fine campionato. E' vero che non siamo perfetti e ci manca qualcosa, ma se pensiamo che la partita con lo Spezia l'abbiamo giocata non perfettamente ma abbastanza bene per vincerla."