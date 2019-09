Salvini: “Alcuni rossoneri non sono all’altezza, Milan peggio dell’anno della retrocessione”

Al termine della partita persa dal Milan contro la Fiorentina, è arrivato ai microfoni di ‘Telelombardia’ il duro sfogo di Matteo Salvini, leader della Lega e tifoso rossonero.

Parlo da semplice tifoso, non ho le competenze tecniche, però un inizio così imbarazzante in campionato non me lo ricordo. Nemmeno quando andammo in Serie B fu così: almeno in quella stagione c’era più animo. Temo che il problema non sia solo l’allenatore. Abbiamo cambiato diversi tecnici prima di Giampaolo, ma i risultati restano quelli. È chiaro allora che molti giocatori non sono da Milan. Faccio qualche nome: Calhanoglu, Suso, Kessie, Rodriguez, Biglia. E’ già buona parte della rosa…