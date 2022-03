Mihajlovic nel pre: “Ripartiamo da Arnautovic, con lui squadra più forte”

Le parole di Sinisa Mihajlovic nel prepartita di Fiorentina-Bologna

Nel prepartita di Fiorentina-Bologna, Sinisa Mihajlovic ha parlato della gara che sta per prendere il via al Franchi ai microfoni di Sky Sport: "Quando chiedo maturità parlo di rischiare con coraggio e con concentrazione, voi guardate il risultato mentre io su come ci si arriva. Dobbiamo alzare il livello, per me Arnautovic deve ricominciare dai gol, quando gioca lui la squadra si sente più protetta e più forte viste le sue caratteristiche da grande giocatore, ha delle qualità incredibili e potrebbe giocare in qualsiasi squadra. Deve prendere per mano i compagni visto la sua esperienza".