Mihajlovic: “Lotta europea, dopo le prime sette c’è la Fiorentina”

Questo il commento del tecnico serbo

"La rosa del Torino può essere anche superiore alla nostra però siamo dove siamo in classifica. Se togliamo le prime 7, non credo che tutte siano attrezzate per l'Europa, la Fiorentina è quella con più possibilità per la rosa ce ha. Sassuolo, Torino e Bologna credo siano più o meno sullo stesso piano. Sconfitta coi vola? Abbiamo perso la partita contro la Fiorentina ma non abbiamo perso la strada. Uno sportivo deve allenarsi e mostrare la crescita anche e soprattutto dopo aver perso."