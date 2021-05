Mihajlovic: “La Fiorentina ci ha segnato 3 reti con 4 tiri. Noi superiori”

Le parole di Mihajlovic dopo il pareggio show con la Fiorentina

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato a DAZN dopo la gara pareggiata con la Fiorentina: "Abbiamo fatto tre gol su tre belle azioni, loro non hanno fatto neanche 4 tiri e 3 gol. Come mole di gioco siamo stati superiori, non sarebbe stato giusto un risultato diverso dal pareggio, siamo stati superiori. L'arbitro? La storia è sempre la stessa, io commento la mia squadra. Vignato? E' giovane, quando ho detto che non potevo capire perchè non giocasse nell'U21 ero serio. Se riesce a crescere può diventare un giocatore importante, spesso è entrato e ha fatto bene. Sono contento anche per Palacio, avrebbero meritato la vittoria per la prestazione fatta. La Fiorentina tornava sempre e gli spazi erano pochi, se Vignato gioca semplice non mi serve, deve rischiare anche a costo di sbagliare. Si è lasciato andare ed è stato molto bravo. Avevamo pochi cambi, mi è piaciuta la squadra per come si è espressa. Noi puntiamo molto sui giovani, che possono crescere se hanno a disposizione giocatori come Palacio. Noi segniamo molto quando gioca lui, apre spazi per tutti".