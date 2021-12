Mihajlovic: “ACF squadra aggressiva. Vlahovic? Ha gli attributi, non si accontenta”

Le parole del tecnico alla vigilia di Bologna-Fiorentina

"Scontro diretto per l'Europa? Noi dobbiamo avere equilibrio. Serve l'euforia, ma va gestito tutto perché nei momenti belli si rischia che salga molto. Ci sono ancora tante partite, l'entusiasmo va bene ma dobbiamo gestirlo. Non possiamo vivere in un ascensore emozionale. I ragazzi lo sanno. Gioca Barrow? Non so, vediamo, c'è lui, Santander, Orsolini, Sansone. Arnautovic non si può sostituire per caratteristiche ma non sono preoccupato. Marko lo abbiamo perso subito con la Roma e si è vinto. Fiorentina? Loro giocano a ritmi alti ma anche noi, sicuramente ci aspetta un'altra partita rispetto alla Roma. Sono più intensi e aggressivi rispetto a Roma e Lazio. Come in tutte le cose ci sono pregi e difetti, quindi correranno dei rischi e noi dovremo essere concentrati in fase difensiva cercando poi di fare male sui loro difetti. Vlahovic? Non mi piace parlare degli avversari ma siccome è serbo lo faccio. Mi piace molto, ha gli attributi, non a caso viene dalla Serbia, lì certe cose te le danno in omaggio. Ha fame, rabbia, non si accontenta. Sono contento per la mia nazionale. Paura? No, è una partita di calcio e non si può avere paura. La paura comunque non è un sentimento negativo e ti fa tenere i piedi per terra. Cercheremo di ingabbiarlo bene anche se sappiamo che sarà un compito difficile."