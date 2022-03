Miha: “Domani ambiente caldo, ACF squadra completa. La decisione su Arnautovic”

"Giocano bene e sono in fiducia, pressano, hanno velocità e fisicità. Sono una squadra completa." Parola di Sinisa Mihajlovic

Sulla formazione e i singoli:"Non so ancora che modifiche apportare alla squadra. Non è il modulo che fa vincere le partite. Sui singoli? Bonifazi che parta dall'inizio o a gara in corso gli vengono comunque i crampi, ma questa volta sarebbe giustificabile per i pochi allenamenti fatti. Binks dà il suo meglio come difensore centrale, mentre da interno sinistro è una valutazione che si può fare a gara in corso. De Silvestri ha questo problema al polpaccio, ma ieri si è allenato e ci sarà. Non ci sarà Theate per squalifica e siamo un po' in difficoltà. Arnautovic come sta? Ci sarà".