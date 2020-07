Anche il giornalista Filippo Grassia ha parlato durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Io mi auguro che la burocrazia in Italia riduca i propri tempi, non credo che dopo la pandemia Milano o Firenze si possano permettere di gettare al vento opportunità di questo genere. La strada da seguire deve essere più pragmatica. La Fiorentina deve essere una squadra da 60-65 punti, come lo è stata fino a pochi anni fa, ma ci vuole un progetto da sostenere e da difendere a spada tratta, che sia Iachini o un altro. Di certo non può essere De Rossi, troppo inesperto. Vediamo chi può arrivare, ma gli va messa in mano una squadra più solida soprattutto in fase di non possesso palla. Accanto ad Amrabat e Duncan serve un playmaker di livello, e poi bisogna passare alla difesa a 4. Insomma, un progetto diverso anche dal punto di vista tattico. Mi auguro che al posto di Chiesa, ormai irritante, arrivi Orsolini, che si sacrifica tanto. Vi do una notizia, nel corso della prossima settimana ci sarà un incontro per il capitano dell’Under 18 del Palmeiras. Aver vinto fino ad ora solo 4 partite in casa è sintomo di fragilità.