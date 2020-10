“Pagata la tassa in fiorini anche quest’anno, come succede ormai dal 2007. Una maledizione per l’Udinese, si dirà, ma spiegare con la cabala quelle due partenze regalate, sonnolente, capaci di permettere alla Fiorentina di raccogliere tutti i tre gol realizzati ieri al Franchi, sarebbe davvero troppo semplicistico. Gotti continua a lavorare giustamente sul 3-5-2 si è detto in settimana, facendo presente che prima bisogna inserire i nuovi arrivati e riportare in forma chi è reduce da lunghi infortuni prima di varare una rivoluzione tattica che dovrebbe portare i bianconeri sulla strada della difesa “a 4”, ma obiettivamente l’interpretazione dell’Udinese del modulo “classico” sembra fin troppo scolastica, senza nerbo per poter davvero incidere su una partita di serie A, dove gli strappi di ritmo, le ripartenze brucianti fanno parte del bagaglio di una squadra vincente. O che almeno prova a vincere.Il 3-5-2 dell’Udinese, invece, è sembrato monomarcia come i motorini Ciao che fanno tanto Anni 80, quando il Milan degli olandesi cominciò a fare la storia con il 4-4-2, il modulo che i bianconeri dovrebbero addomesticare per cercare un futuro diverso in chiave tattica”. – Così inizia il commento del Messaggero Veneto a Fiorentina-Udinese 3-2.