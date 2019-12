Merlo: “Montella esonerato in ritardo. Via anche Pradè, prenderei De Zerbi”

L’ex viola Claudio Merlo è intervenuto a Radio Sportiva:

Montella esonerato? La decisione è arrivata in ritardo, già dall’anno scorso sarebbe stato meglio puntare su un altro allenatore. Non mi piace come gioca la Fiorentina, viene sempre infilata a centrocampo. Nei ruoli cardine non ci sono buoni giocatori.

Vlahovic? Deve crescere, ma se si punta su di lui bisogna farlo giocare.

Commisso? Se fossi al posto suo cambierei tutto a inizio anno, anche a livello societario. Compreso Pradè. Metterei Antognoni in una posizione di rilievo e prenderei De Zerbi.