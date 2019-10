Merlo: “Alla Fiorentina manca uno come Veretout. Bene il 352, ma con Pedro…”

Durante un’intervista rilasciata al Brivido Sportivo, Claudio Merlo, protagonista dell’ultimo scudetto della Fiorentina, ha parlato della squadra a disposizione di Montella:

Modulo definitivo? Finora il 3-5-2 si è ben sposato con la qualità dei giocatori di Montella. Tuttavia mi intriga molto la possibilità di vedere Pedro come riferimento avanzato, con Chiesa e Ribery sugli esterni. La mediana viola rappresenta un buon reparto. Penso però che manchi un giocatore a tutto campo, che possa svolgere le funzione che in passato realizzava Veretout. Non sono sorpreso dal rendimento di Ribery: i campioni come lui hanno sempre fame di conquiste. Solamente vedere il modo in cui si allena porta punti in classifica. Lazio? E’ la nostra bestia nera, negli ultimi anni a Firenze ha quasi sempre vinto. La Fiorentina dovrà togliere i riferimento a Immobile e Correa, e in questo sarà fondamentale la prova dei centrocampisti”.