Mercato, il pagellone di Sport Mediaset: Fiorentina promossa

L'emittente promuove i gigliati

È da poche ore terminata una caldissima sessione di calciomercato invernale per Firenze e per la Serie A. SportMediaset prova a tirare le somme per le squadre del nostro campionato dando un giudizio in base alle entrate e alle uscite. La Fiorentina, tanto in acquisti quanto in cessioni, è stata una delle protagoniste di questa finestra. Il voto per i Viola, si legge, è un 6 pieno. Considerato come la media aritmetica fra il 7 alle cessioni (ottime le condizioni di vendita di Vlahovic) ed il 5 alle entrate (i nuovi acquisti hanno ancora tutto da dimostrare). La regina del mercato, manco a dirlo, è la Juventus che si becca un 9. Bene anche Inter (7) e Empoli (6,5). Fra le bocciate ci sono Napoli (5,5) e Milan (5).