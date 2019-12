Mercafir, la valutazione sull’area agli stessi periti che lavorarono sullo Stadium della Juventus

Sarà la Praxi s.p.a., società con sede a Torino, a stabilire il prezzo dell’area sulla quale dovrebbe sorgere il nuovo stadio della Fiorentina. La task force con a capo Giacomo Parenti (DG del Comune) ha dato mandato alla Praxi di cominciare la perizia con una deadline di 20 giorni e un compenso di 20mila euro più IVA. Poco meno di tre settimane, dunque, per la stima, e un’altra manciata di giorni per la relazione finale, attesa prima di Natale. E chissà se suonerà come un regalo alle orecchie di Commisso, che parla sempre di Total Control e di 6 milioni per 15 ettari, quando dal Comune sono trapelate cifre molto più alte per un terreno più esteso. Palla ai periti dello Stadium. Lo scrive La Reppubblica (ed. Firenze).