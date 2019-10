Mercafir, Commisso è convinto del progetto: la situazione

Nella giornata odiera, il Comune e il Sindaco Nardella hanno mostrato a Rocco come stanno procedendo i lavori sull’area Mercafir, che a oggi è al top della lista delle possibili opzioni per la realizzazione del nuovo stadio. Si tratta di un lavoro che tiene conto delle 3 condizioni fondamentali che Rocco ha segnalato fin dall’inizio: tempi veloci, costi giusti, chiari e sotto controllo, proprietà dell’area. Sembra filtrare ottimismo dal presidente verso il lavoro che il Comune ha impostato, nei prossimi giorni si dovranno realizzare i vari passaggi che garantirebbero queste condizioni. Viene spontaneo pensare quindi che Mercafir sia al momento in testa rispetto a eventuali altre opzioni, anche perché si tratta da un’area già studiata.ECCO LE 3 CONDIZONI DEL PRESIDENTE