Mercafir, a causa del Coronavirus slitta la chiusura del bando. Ma la Fiorentina non parteciperà

Slitta la chiusura del bando per la vendita dell’Area Mercafir. Tutto a causa delle restrizioni per il contagio da coronavirus. Lo spiega il Comune in una nota. “In riferimento alla procedura di alienazione per asta pubblica – si legge nella nota – del complesso immobiliare posto in Firenze, zona Novoli, con accesso localizzato lungo via dell’Olmatello, piazza Artom e viale Guidoni, denominato ‘Area Mercafir – Comparto Sud’, è rimandato alle ore 12 del giorno 29 giugno 2020”. Il Comune sottolinea anche come l’apertura delle buste per tale asta pubblica avverrà in seduta pubblica il giorno 30 giugno 2020 alle ore 10 all’Ufficio Contratti del Comune di Firenze – Piazzetta di Parte Guelfa numero 3, a Firenze, anziche’ il giorno 29 maggio 2020 alle ore 10. Proprio nella giornata odierna era fissata la precedente scadenza per la presentazione di offerte per il complesso immobiliare. All’Area Mercafir è legata la possibilità dell’edificazione del nuovo stadio. La Fiorentina, lo scorso 5 marzo, aveva chiarito tramite il patron Commisso che non avrebbe partecipato al bando. Lo riporta il sito de La Nazione.