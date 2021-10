Meluso: “La scelta di Italiano poco etica. La Fiorentina ora ha un’identità”

Mauro Meluso, ex direttore sportivo dello Spezia, commenta così il ritorno di Italiano nello stadio che fu suo

"L'addio di Italiano è stato digerito male, anche giustamente. Vincenzo aveva firmato un contratto e poteva gestire meglio la situazione ma avendo una clausola rescissoria non ha fatto nulla di scorretto. Forse dal punto di vista etico il comportamento non è condividibile. Guardando la Fiorentina ho notato che i giocatori seguono già quello che dice Italiano, il gruppo mi sembra molto sano e che darebbe tutto per la propria squadra. Italiano ha dato un'identità alla Fiorentina. Detto ciò, Vincenzo è una persona straordinaria, con cui ci si lavora con serenità. Quest'anno sarà un mercato complicato, gli effetti della pandemia si sentono e ci vorrà tempo per risolverli. Ci saranno tanti prestiti".