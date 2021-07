Melani sorpreso: “Pradè il primo ad essere confermato, Burdisso fuori dal giro”

L'ex dirigente viola sorpreso dall'accoppiata Pradè-Burdisso allaguida tecnica della nuova Fiorentna

L'ex responsabile del settore giovanile viola e talent scout Renzo Melani ha parlato a Tuttomercatoweb.com dell'aria che tira attorno alla Fiorentina: "Mi ha stupito l'arrivo di Burdisso, non tanto perché non sia bravo, anzi. Ha lavorato al Boca Juniors, conosce il Sudamerica e anche ai tempi dell'Inter era già molto inserito, ma era in Argentina e mi sembrava un po' fuori dai giri italiani. La cosa che mi stupisce è il fatto che Pradè sia stato il primo ad essere confermato: questo, se devo dire la verità, mi ha colto di sorpresa. Pensavo a tutt'altro, ma sapranno loro perché hanno fatto questa accoppiata".