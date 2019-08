Mediacom sulle maglie della Fiorentina, ecco quanto entrerà nelle casse viola

Sarà Mediacom lo sponsor della Fiorentina sulle maglie per la prossima stagione sportiva (LEGGI QUI). Ma quanto frutterà questo accordo alle casse viola? Ben cinque milioni, secondo quanto scritto dal giornalista che lavora a New York, Massimo Basile. “Sui 5 milioni, in rapporto ai parametri sul brand attuale, era la cifra considerata tre settimane fa per mettere Mediacom. Se con i risultati dovessero arrivare nei prossimi mesi offerte ricche, sarebbe più facile cedere il passo” aveva scritto su Twitter. La società viola comunicherà in futuro la cifra ma l’impressione è che non si discosti molto dai 5 milioni.