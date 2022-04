Mazzola “tifa” Fiorentina: “Spero che i Viola vogliano dimostrare una cosa…”

La Fiorentina potrebbe in qualche modo decidere la corsa Scudetto tra le milanesi

Il grande ex Inter, Sandro Mazzola, ha parlato a Tuttomercatoweb della scorsa scudetto tra le due milanesi che vede la Fiorentina come protagonista, in quanto i Viola domenica saranno ospiti del Milan. Questo il pensiero sulla possibilità di un exploit gigliato in terra lombarda: