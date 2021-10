Mazzarri rammaricato: “Piove sul bagnato, siamo fragili e pieni di infortunati”

Il punto di Mazzarri dopo il k.o. di Firenze. Il Cagliari è in fondo alla classifica e pieno di infortuni

Il Cagliari perde 3-0 a Firenze senza fare un tiro in porta, e Walter Mazzarri commenta così la sconfitta dei suoi in sala stampa: "Siamo entrati bene fino a due mezze occasioni che abbiamo concesso. Poi l'inerzia e il rigore ci hanno spezzato le gambe, perché in questo momento siamo fragili. Ai ragazzi ho detto di non guardare la classifica, se nel momento in cui cerchi di far qualcosa prendi rigore si va negli spogliatoi cercando di scordarci il primo tempo e provando a cambiare qualcosa.