Mazzarri racconta: “Avevo il poster di Antognoni in camera. Panchina Fiorentina? Vicino due o tre volte”

Nel corso di Mister Condò in onda su Sky Sport, l’allenatore del Torino Walter Mazzarri ha parlato anche del suo passato viola:

E’ vero, la mia è una famiglia di tifosi viola. Ho giocato cinque anni nella Fiorentina, nelle giovanili. Mi hanno accomunato ad Antognoni per il fisico, da ragazzo avevo la sua foto in camera perché era il mio idolo. Da bimbo tifavo per la Fiorentina, c’ho giocato nelle giovanili e poco in prima squadra. Da allenatore due o tre volte potevo andare sulla panchina viola, ma poi per vari motivi non si è trovato l’accordo.