Mazzarri polemico per l’arbitraggio: “Dopo Firenze, oggi due errori clamorosi”

Mazzarri commenta polemico gli episodi che hanno condannato il Cagliari contro la Roma. E torna sul rigore di Firenze

Intervenuto a fine match a Dazn, dopo la sconfitta in rimonta subita dalla Roma, il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri ha commentato in maniera polemica l'episodio arbitrale che ha condannato i sardi alla sconfitta e tirato in ballo anche la Fiorentina e il rigore di domenica al Franchi: "Abbiamo fatto tante cose belle e non meritavamo di perdere, anzi probabilmente meritavamo di vincere. Il 2-1 non doveva arrivare perché non c’era il fallo da cui è nata la punizione, e c’era un rigore per noi e non c’è stato dato. Rigore abbastanza clamoroso tra l'altro, visto che c’è anche il Var. Mancini spinge Pavoletti e fa finta di cadere, per me era quantomeno da rivedere al monitor. Il Var vale per tutti: a Firenze ci hanno dato un rigore dopo tre minuti per un fallo di mano che non aveva visto nessuno. Sono arrabbiato, vogliamo essere trattati come gli altri".