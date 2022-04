Matteini: “Ikonè e Cabral devono dare certezze alla Fiorentina: sono il futuro”

Il punto del giornalista

"Ballottaggio sulla sinistra? Ikonè è un titolare, almeno per la prossima stagione. Saponara è il giocatore più affidabile dei tre, su cui Italiano giostra il gioco, ma soffre un po' quando i ritmi diventano troppo intensi. Sottil, invece, dal punto di vista fisico è il migliore, ma deve diventare più cinico negli ultimi metri. Non credo comunque che la Fiorentina mandi segnali con la scelta dei giocatori, l'identità resta la stessa. Pareggio? Mi andrebbe bene, i Viola devono puntare a vincere contro le quattro squadre inferiori che andrà ad affrontare. Poi ci prenderemo quello che arriva da Napoli e Milano, sono trasferte proibitive. Cabral? E' l'altro, insieme ad Ikonè, in cui mi aspetto un contributo in questa fase di stagione. Questi sono due titolari della Fiorentina di domani. mentre su Piatek ci saranno dei ragionamenti da fare, Cabral e Ikonè devono arrivare a giugno dando delle certezze alla Fiorentina. Non possiamo partire il prossimo anno senza una sicurezza sul centravanti. Se l'acquisto fosse stato sbagliato, e mi auguro di no, la Fiorentina dovrebbe intervenire subito sul mercato per comprare."