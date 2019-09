Massa e Valeri fermi ai box: pagano ancora gli errori di Fiorentina-Napoli

Restano ancora ai box gli arbitri Massa e Valeri, rispettivamente direttore di gara e addetto al Var in Fiorentina-Napoli alla prima di campionato. I vertici arbitrali Nicchi e Rizzoli, all’indomani di quella direzione di gara, ammisero gli errori che entrambi fecero nella direzione. Il rigore nato da una simulazione di Mertens e il mancato penalty concesso a Ribery, su tutti, restano gli episodi incriminati. Ancora non è noto quando Massa e Valeri torneranno a dirigere una partita, certamente non nel terzo turno come si può vedere dalle designazioni (CLICCA QUI).