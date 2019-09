Maspero: “La Fiorentina può lottare per l’Europa League”

Intervistato da juvenews.eu, l’ex viola Riccardo Maspero ha parlato così di Fiorentina-Juventus, in programma sabato alle 15 al Franchi:

Mi aspetto sicuramente una Fiorentina volenterosa che vorrà far bene davanti al proprio pubblico contro una corazzata come quella bianconera. Ogni anno si legge che non possa migliorarsi ed invece anche quest’anno la Juve si è ulteriormente rafforzata. E’ la squadra da battere ed ogni formazione che l’affronterà cercherà di fermarla per dimostrare di poter prevalere su una squadra composta da tanti giocatori molto forti, di grande qualità.

Dopo Juve, Inter e Napoli ci sono tante squadre che se la possono giocare alla pari. Roma e Lazio forse hanno qualcosa in più ma le altre lotteranno per la qualificazione in Europa League. La Fiorentina credo che sia tra queste anche se è una formazione giovane che ha bisogno di un po’ di tempo per assimilare i concetti di Montella.