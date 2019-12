Maspero: “La Fiorentina non può presentarsi con un attacco del genere”

Di seguito un estratto dell’intervento di Riccardo Maspero ai microfoni di TMW Radio. Così l’ex viola: “La partita di domenica è stata una partita tra due squadre di mezza classifica, non di più. La Fiorentina non può presentarsi con quell’attacco. La squadra è quella che è, ha alcuni giocatori importanti ma la squadra è formata da tanti elementi, non ci si può aggrappare solo a Chiesa e Ribery. Vlahovic è un ottimo giocatore ma al momento non può essere il centravanti della Fiorentina. Se vuoi essere forte e completo, davanti bisogna avere almeno due punte e penso che sia Chiesa che Ribery possano interpretare il ruolo di seconda punta nel 3-5-2 in maniera ottimale”.