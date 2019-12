Maspero: “Chiesa? Le voci sono uno stimolo e fanno piacere, il problema invece è di condizione”

Riccardo Maspero, ex calciatore della Fiorentina nella stagione 2003-2004, ha parlato a Radio Sportiva:

“In casa viola è un anno di transizione, Commisso vuol capire su chi deve puntare e su chi no. Chiesa? Il giocatore dà sempre il meglio di sé quando scende in campo. Le voci di mercato fanno solo piacere, non ti disturbano. Sono uno stimolo. Il problema di Chiesa è di condizione, che purtroppo è arrivato nel momento più difficile della Fiorentina. Sono sicuro che a breve tornerà la stella che ha già dimostrato di essere.”