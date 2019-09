Masini: “Molta più voglia di vincere rispetto al Milan, Castrovilli che sorpresa”

Marco Masini, noto cantautore e tifoso della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno:

La partita di ieri, tra le tante corazzate che abbiamo affrontato, forse era la più facile, perchè il Milan mi sembra una squadra spaesata. Si sono aggrappati a qualche giocata singola, come quella di Leao, ma la Fiorentina aveva molta più voglia di vincere. Pulgar? Sta giocando davvero bene, è stato un grande acquisto. Castrovilli una rivelazione, sapevamo che era un giovane promettente, ma non credevamo a questi livelli. Ci mancava un centrocampista, invece il giovane sta dando grandi risultati. Classifica? Penso ai punti non guadagnati contro la Juve, che era battibile, L’Atalanta è una delle migliori del campionato, sta benissimo.