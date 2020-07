Masini: “La Fiorentina non ha costruito nulla, servirà ancora tempo. Giovani ok in prospettiva”

Cantante e tifoso viola, Marco Masini ha parlato del momento viola a Radio Bruno:

Le cose che funzionano sono dei progetti progammati, con uomini che fanno un patto tra di loro per raggiungere un obiettivo costruendo nel tempo un percorso. Questa cosa la Fiorentina negli ultimi anni non l’ha fatta, o se l’ha fatta ha dovuto cambiare in corsa uomini e addirittura la presidenza. Serve un progetto che un domani possa portare a divertirci, perché non abbiamo la capacità economica delle big.