Masini: “Italiano, carattere straordinario. Ma in rosa mancano alcuni tasselli”

"Un centrocampista, un terzino sinistro e un centravanti". Marco Masini ha le idee chiare su cosa manca a questa Fiorentina

"Italiano? Mi piace, ha un carattere straordinario. E’ riuscito a dare la sua immagine alla squadra. Abbiamo visto come Vlahovic volesse vincere durante la sostituzione. Credo abbia fatto un grande lavoro mentale dando autostima a tutto il gruppo. Secondo però mancano dei pezzi per completare la rosa. Servirebbero dei ricambi più adeguati. Quando manca Torreira in mezzo al campo, per esempio, si fa dura. Dovremo vedere se Pulgar potrà rivelarsi importante, altrimenti andrei a prendere qualcosa sul mercato, sacrificando un centrocampista. Amrabat per esempio. Come a mio parere a sinistra non so se Terzic possa dare le stesse garanzie di Biraghi, magari servirebbe qualcuno di più esperto. Infine in attacco, Kokorin non mi ha fatto una bella impressione col Benevento…"