Masini: “Gasperini? Non giustifico le offese, ma ci si possono aspettare: diede di simulatore a Chiesa”

Il cantante e tifoso viola Marco Masini ha parlato a Radio Sportiva del caso Gasperini:

Il tifoso non offende in via personale, ma lo fa esclusivamente per deconcentrare chi sta lavorando in quel momento e portare dei frutti alla propria causa. Stare in panchina e sentirti offeso per tutto il tempo deconcentra da quello che devi fare. Non giustifico né le offese né gli insulti, ma chi fa questo lavoro se lo deve aspettare. Ci sono allenatori che restano simpatici o antipatici. Gasperini magari altrove è simpatico, a Firenze no. Disse che Chiesa era un simulatore e la piazza la prese male, normale che venga beccato quando viene al Franchi. Il bello del calcio è che domani Chiesa va alla Juventus, Gasperini viene ad allenare la Fiorentina e la situazione si capovolge. Questo dimostra che l’offesa non è personale, ma solo per difendere i colori.