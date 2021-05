Masini: “Fiorentina? Difficile capire cosa accadrà”. E sul Viola Park…

Il cantante svicola sul futuro della Fiorentina: "Difficile capire cosa accadrà"

Il noto cantante toscano Marco Masini è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Mi dispiace che sia retrocesso il Benevento ma allo stesso tempo sono contento per il Torino, siamo gemellati da tanti anni. E' una cosa triste vedere squadre come Torino e Fiorentina salvarsi nelle ultime giornate, non è gratificante. Non mi voglio pronunciare sulla prossima stagione perché non so cosa accadrà, è inutile dire adesso se faremo una grande stagione o lotteremo ancora per la salvezza. Da tifoso sono curioso di vedere chi arriverà in panchina e i nuovi acquisti. Il Viola Park sta venendo su come una cosa bellissima, questo mi fa molto piacere e mi inorgoglisce. Gattuso? Chi non sarebbe soddisfatto di un allenatore che sta facendo cose come le sue, anche se il Napoli ha una rosa completa".