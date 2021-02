Masini è ottimista: “Le potenzialità ci sono, con il lavoro possono emergere”

Il noto cantante e tifoso viola Marco Masini è intervenuto a Radio Sportiva. Ecco le sue sensazioni sul momento complicato della Fiorentina:

Siamo in un momento difficile, delicato. Bisogna viverlo cercando di restare uniti senza che il morale si abbassi troppo. Le potenzialità per un campionato tranquillo ci sono e sono fiducioso. Le prossime due partite potranno dare una visione più chiara delle cose. Un po’ la classifica fa paura, ma la squadra ha delle potenzialità in prospettiva con Vlahovic e Castrovilli. Con l’andare del tempo e il lavoro possono accendersi.

Prandelli? Una scelta di cuore, è molto legato alle emozioni e ha fatto una cosa che un innamorato della Fiorentina farebbe e lui lo è.

Commisso? Non lo conosco personalmente, non commento la comunicazione ma su progetti e idee penso sia un personaggio da tenersi stretti. Lo stadio aumenterebbe la potenzialità del club ma anche della città: si sta confrontando con la burocrazia italiana e questo lo ha rallentato. Io sono tra quelli che pensano che ogni squadra che sta dando risultati positivi viene da una grande programmazione. Non sono molto d’accordo con la Fiorentina: i soldi sono stati spesi ma senza troppa lungimiranza calcistica.