Martorelli: “Pradè farà 3/4 acquisti a gennaio. Logico soffrire con tante assenze, alla Roma toglierei un attaccante”

Dalla pancia dello stadio Franchi, il procuratore Giocondo Martorelli ha parlato a Radio Bruno:

“Io non parlerei della stagione precedente, sono abituato a guardare il presente. Da sottolineare che questa proprietà è diventata tale a giugo, e Pradè ha dovuto inventarsi il mercato a luglio. Non c’è stato il tempo di costruire una rosa adeguata. Anno di transizione, nell’organico ci sono delle carenze, e quando vengono a mancare giocatori importanti è logico soffrire con tutti.

A gennaio si getteranno le basi per inserire dei calciatori che possano migliorare la rosa. Sono sicuro che la proprietà farà almeno tre acquisti. I giocatori importanti non si muoveranno, certo non ci sarà molta possibilità di spaziare, ma Pradè sarà bravo a rendere la squadra più competitiva. Stasera credo noteremo tutti il divario tecnico in campo, sulla carta oggi la Roma ha qualcosa in più. La Fiorentina si deve appellare alla volontà dei giovani, il calcio insegna che non sempre vince la squadra più forte. Chi toglierei alla Roma? Dico Dzeko, sposta gli equilibri.”