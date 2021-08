Martorelli: “Berardi-ACF? Serve offerta giusta, in Italia non c’è concorrenza”

"Berardi alla Fiorentina? Dipende da cosa si mette sul piatto. So come ragiona il Sassuolo..."

"Mercatio viola? Era da attenderselo così. Dopo due anni in cui la Fiorentina ha sofferto, era giusto intervenire in maniera importante su giocatori di spessore. Odriozola può dare ancora tantissimo, ha soli 25 anni, ma viene da una scuola importante e ha tanta esperienza. Far parte di grandi club è sinonimo di grande qualità. Il sogno può essere Berardi ma dietro andrei a mettere qualcosa... I campionati sono lunghi, avere delle alternative importanti aiutano a far crescere gli altri. Sono convinto che il mercato possa riservare ai tifosi viola ancora qualche sorpresa... Vlahovic e Milenkovic? Il difensore poteva approdare in qualche club non di prima fascia o in questi non sarebbe stato un titolare. Ha valutato bene l'idea di rimanere in una piazza importante dove la proprietà ha voglia di crescere. Vlahovic, invece, se dovesse confermarsi, per età e qualità potrebbe essere avvicinato dai top club europei: sono due aspetti completamente diversi. Berardi alla Fiorentina? Dipende da cosa si mette sul piatto. So come ragiona il Sassuolo, se dovesse arrivare un'offerta giusta, l'operazione andrà in porto. C'è concorrenza? In Italia no. L'Atalanta ha già fatto una campagna acquisti notevole, vedo difficile che possa pensare a Domenico..."