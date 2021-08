Martedì la ripresa: primo giorno in viola per Gonzalez. Amrabat e Kouame…

Con l'inizio degli allenamenti al centro sportivo si rivedranno anche i nazionali

Dopo le manifestazioni internazionali che hanno sorriso a gran parte dei viola impegnati con le loro nazionali ed il ritiro di Moena, la nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano può riprendere ad allenarsi in pratica al completo. Da martedì, infatti, gli argentini German Pezzella, Lucas Martinez Quarta ed il super nuovo acquisto Nico Gonzalez si alleneranno al centro sportivo "Davide Astori", insieme a Gaetano Castrovilli ed Erick Pulgar. Vedremo con quali modalità, considerando le normative Covid che i giocatori ed il club gigliato devono rispettare. Discorso a parte meritano Christian Kouame e Sofyan Amrabat: entrambi sono attesi a Firenze dopo l'esperienza alle Olimpiadi (il primo) e l'operazione per risolvere un problema di pubalgia (il secondo), ma ancora non sono note le tempistiche precise.