Marocchino: “Vlahovic un misto tra Cavani e P. Rossi. E su Italiano…”

L'ex giocatore bianconero, Domenico Marocchino ha parlato della sfida di domani tra Juventus e Fiorentina e del futuro di Vlahovic

Domenico Marocchino , ex giocatore della Juventus, è stato intervistato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare della sfida di domani tra Juventus e Fiorentina: "Allegri ha un lavoro molto difficile da fare, mentre di Italiano posso solo parlare bene. La Fiorentina è una squadra dinamica, allegra e che diverte. Molte hanno giocatori a cui piace ricevere il pallone sui piedi, mentre la squadra di Italiano dà sempre soddisfazioni nel bene e nel male".

Poi su Vlahovic: "Vlahovic è un giocatore diverso, una via di mezzo tra Cavani e Paolo Rossi. Non è rissoso, è pulito. Via a gennaio? Dipende dalla politica della società, dalla gestione di potere di grossi club e da tanti fattori. Tutto viene placato dal denaro. Se i viola volessero puntare ai primi 2 o 3 posti non avrebbero dovuto cedere neanche Chiesa e Bernardeschi".