Marelli: “Giusto annullare il gol di Ibra, corretto anche il rosso a Dalbert. Il rigore viola…”

L’ex arbitro Luca Marelli ha commentato a Radio 24 gli episodi di Fiorentina-Milan: “Il tocco del pallone, come sappiamo, non è dirimente. Bisogna valutare il contatto in sé. A livello tecnico si poteva assumere qualunque decisione. Il contatto tra le gambe di Romagnoli e Cutrone c’è. Il rigore ci poteva stare, ma siamo nella zona grigia. Questa è una questione interpretativa, scordiamoci che ci possa essere review al VAR. Al limite, forse, ci potrà essere in futuro il challenge che considera all’arbitro di andare a esplorare queste zone grigie. Decisione corretta sull’espulsione di Dalbert, al momento del contatto il pallone è attaccato ai piedi di Ibrahimovic. Mano Ibra? Da sempre sono schierato contro questa interpretazione del fallo di mano, estendere così tanto il concetto fino a un’azione che poi crea un occasione dal gol è contro lo spirito del gioco. A termini di regolamento è corretto annullare il gol”.