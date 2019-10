Marelli: “Fallo di Lukaku netto, ma il Var è stato applicato bene”

Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato le decisioni arbitrali di Fiorentina-Lazio a Radio Bruno:

Partita molto complicata per Guida, che non ha iniziato bene la stagione. Gli arbitri adesso hanno la libertà totale di decisione sui contatti tra giocatori, come successo ieri per esempio tra Caceres e Lazzari. Rimane molto problematico l’utilizzo del Var, con gli arbitri che hanno sempre più scelta sulle decisioni. Il fallo di Lukaku c’è ed è evidente, ma il Var ha applicato nel modo corretto il protocollo. Guida ha avuto un atteggiamento coerente, perchè ha deciso nello stesso modo in entrambi gli episodi, ma questo protocollo è sbagliato.