Mareggini si unisce al coro: “Il problema portiere nella Fiorentina non esiste”

Dragowski? Ogni allenatore ha un impostazione di gioco e delle richieste in ogni ruolo. Per cui è difficile prevedere quale sarà il suo futuro. Il problema portiere nella Fiorentina non esiste, perché il polacco dà sicurezza e lo ha dimostrato nelle ultime stagioni. Se le richieste di Gattuso, però, sono diverse potrebbe anche partire. Cragno? L’ho cresciuto nelle nazionali giovanili. E’ affidabilissimo come uomo e portiere. Fa parte della Nazionale “A”, si va sul sicuro. Il portiere deve saper giocare con i piedi, ma fino ad un certo punto. La prerogativa assoluta è sapere parare ed avere una grande personalità per comandare la difesa. Sono queste le caratteristiche del portiere moderno.