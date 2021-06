Mareggini (All. Portieri U21): “Sottil, Maleh e Ranieri: vi dico la mia”

L’ex estremo difensore della Fiorentina Gianmatteo Mareggini, attualmente parte dello staff del CT dell’Italia U21 Paolo Nicolato in veste di allenatore dei portieri, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno di tre...

L'ex estremo difensore della Fiorentina Gianmatteo Mareggini, attualmente parte dello staff del CT dell'Italia U21 Paolo Nicolato in veste di allenatore dei portieri, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno di tre giocatori di proprietà viola: Riccardo Sottil, Youssef Maleh e Luca Ranieri. "Di Sottil non posso che parlare bene. È stato convocato sul filo del rasoio per via delle condizioni fisiche, alla fine è venuto e fin dal primo allenamento ha dimostrato una voglia incredibile. Sta prendendo la piega giusta dal punto di vista dell'atteggiamento, sta maturando. In Italia non ne abbiamo tanti con le sue caratteristiche".