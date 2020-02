Marcolin: “Demme del Napoli il nuovo Pizarro. Al suo fianco vedrei bene Castrovilli”

Dario Marcolin, ex giocatore del Napoli ed ex vice allenatore viola, su Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato così:

Demme? è un nuovo Pizarro, l’ho già detto in passato. E’ un calciatore fondamentale, con caratteristiche uniche, che aveva il cileno, un vero talento. Immagino un futuro da leader per questo calciatore in questa squadra, se non ci fosse stato lui, avrei preso Tonali, ma visto che c’è lui preferirei Castrovilli della Fiorentina.