Marchionni: “Questa partita può cambiare la stagione della Fiorentina. Chiesa e Ribery…”

Marco Marchionni, doppio ex di Fiorentina-Juventus, ha parlato a TMW Radio: “La Fiorentina ha acquistato giocatori forti, non mi sarei mai aspettato che perdesse due partite. Adesso c’è la partita che ti può cambiare una stagione. Chiesa ha fatto bene a rimanere a Firenze. Ha una città dalla sua parte. Però ancora dimostrare tanto. Fare un passo importante troppo in fretta a volte può essere sbagliato. Era troppo presto, per come la vedo io, questa estate andare alla Juve. Ribery? C’è bisogno di gente come lui in queste partite”.