Marchini: “Perplesso per la posizione di Amrabat”

Giampaolo Marchini è intervenuto nel corso del Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole

Il modulo che ho scritto e che Iachini mi ha contestato? Lasciamo perdere, credo che Iachini faccia fatica a togliersi l’etichetta di allenatore difensivista e per questo motivo cerca di dire che gioca in avanti. Sono un po’ perplesso sull’affermazione che Amrabat vuole giocare da regista. Ha fatto un po’ fatica anche per l’assetto della squadra che quando viene attaccata va in difficoltà. Sulla punta Iachini ha ribadito che lui ha chiesto alla società di non cedere nessuno dei tre ragazzi, ma di fatto almeno uno dei tre resta sacrificato e chi scende in campo gioca con la spada di Damocle di dover per forza far bene per non essere sostituito.