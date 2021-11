Marchini: “Mi aspetto di più da un viola. Con Torreira è cresciuta la mediana”

Quali potrebbero essere i protagonisti inaspettati dell'attesissima Juventus-Fiorentina?

"Io mi fido poco della Juventus, nonostante la crisi. Abbiamo un po' passato sotto silenzio Dybala, che ha le qualità per risolvere la partita in un attimo. Mi aspetto che questa partita venga risolta appunto dalla giocata di uno dei campioni presenti in campo. La Fiorentina arriva tranquilla, sicura dei propri mezzi e soprattutto della propria identità. Forse la squadra viola ha anche imparato a gestire i ritmi delle partite, in passato ci sono stati dei problemi sotto questo punto di vista; questo secondo me è da ascrivere alla crescita di Torreira. Con Bonaventura e Duncan è un centrocampo completo. Un protagonista a sorpresa? Vorrei vedere qualcosa da parte di Callejon, è inevitabile aspettarsi qualcosa in più da uno come lui. La coppia Milenkovic-Quarta ha sempre offerto prestazioni all'altezza, la partita si vince con le qualità del gruppo. Saponara? Sta confermando le sue qualità, che ci sono da sempre. Ora si è guadagnato sul campo la continuità di impiego".