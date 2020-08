Marchini: “La Fiorentina punterà su giocatori esperti. In porta fiducia a Dragowski”

Così Giampaolo Marchini de La Nazione poco fa al Pentasport di Radio Bruno Toscana:

In questo mercato la Fiorentina punterà forte su giocatori esperti, sui quali appoggiarsi in momenti più complicati ed in cui i risultati magari non arrivano. Non basta l’entusiasmo dei giovani. La trattativa che si sta sempre più sviluppando in termini positivi legata all’arrivo di Javi Martinez va proprio in questo senso. E credo che non sarà l’unica. Il sogno sarebbe di vedere in viola il Gallo Bellotti: con lui faremmo un salto di qualità in un ruolo, quello del centravanti, che negli ultimi anni ci ha dato qualche problema. Chi in porta tra Dragowski e Terracciano? Il secondo ha sorpreso tutti ed a lui vanno i nostri complimenti, ma per ora Dragowski resta il titolare. Non scordiamoci poi di Lafont: può rivelarsi, col tempo, un grandissimo colpo.